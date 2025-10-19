Ричмонд
Поддубный: ВС РФ ликвидировали подполковника ВСУ Боркова в Красноармейске

Подполковника Вооруженных сил Украины Андрея Боркова ликвидировали под Красноармейском. Об этом в воскресенье, 19 октября, сообщил военный журналист Евгений Поддубный.

По его данным, украинский боец находился в пункте управления связью, когда по нему ударила авиационная бомба.

— Структура подпитывается от так называемой IT-коалиции, которую спонсируют сразу несколько западных государств: Дания, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды и Эстония, — написал Поддубный в своем Telegram-канале.

Недавно военный эксперт Владислав Шурыгин сообщил, что бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) ликвидировали в Харьковской области девять офицеров из стран, входящих в состав НАТО.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российская армия уничтожила кабину управления и пусковые установки ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS, принадлежащие украинским военным.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов также заявил, что Вооруженные силы РФ каждый месяц освобождают около 600−700 квадратных километров, темпы их продвижения растут.

