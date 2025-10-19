Ричмонд
Паслер поздравил работников дорожной отрасли с профессиональным праздником

19 октября в России отмечают День работников дорожной отрасли.

Губернатор Свердловской области 19 октября обратился к работникам и ветеранам дорожной отрасли в связи с профессиональным праздником. Как отметил Денис Паслер, на территории региона протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет более 32 тысяч километров, и сейчас дорожная отрасль продолжает эффективно развиваться, соответствуя вызовам времени.

Паслер поблагодарил свердловских дорожников за добросовестную службу и вклад в развитие региона.

«Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов вам и вашим близким!» — говорится в поздравлении губернатора.