Паслер поздравил работников дорожной отрасли с профессиональным праздником

Губернатор Свердловской области 19 октября обратился к работникам и ветеранам дорожной отрасли в связи с профессиональным праздником. Как отметил Денис Паслер, на территории региона протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет более 32 тысяч километров, и сейчас дорожная отрасль продолжает эффективно развиваться, соответствуя вызовам времени.