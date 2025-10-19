Врачи скорой помощи спасли синицу в Ленобласти

В Ленинградской области врачи скорой помощи спасли маленькую синичку. Она запуталась в стекловате и не могла никуда улететь. «Упал в наше окно, вся голова и лапки были в какой-то стекловате. Помогли. Улетел, но обещал вернуться», — рассказала старший фельдшер Волосовской подстанции Юлия Анисимова, пишут в Telegram-канале «Скорая помощь Ленобласти».
Её коллега, фельдшер скорой медицинской помощи Татьяна Ямбаршева помогала при помощи пинцета очищать пёрышки и лапки птицы от всего лишнего. После манипуляций со стекловатой фельдшеры решили напоить из шприца бедную, испуганную птичку, чтобы у неё появились силы, и она смогла улететь по своим важным синичьим делам.