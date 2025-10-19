Россияне будут отдыхать больше 100 дней в 2026 году: График выходных и праздников удивил

Депутат также отметила, что не менее удобной для многих получается ситуация, если к привычным выходным прибавить положенный по закону 28-дневный отпуск. В таком случае в 2026 году россияне будут работать всего на 101 день больше, чем отдыхать. Тем не менее, об отпуске лучше позаботиться заранее. Поскольку соответствующий график формируется не позднее, чем за две недели до окончания года.