Россияне будут отдыхать больше 100 дней в 2026 году: График выходных и праздников удивил

В России в 2026 году суммарно будет 247 рабочих и 118 выходных дней. Самым коротким месяцем станет январь. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Ее слова передает РИА Новости.
Парламентарий подчеркнула, что в январе 2026 года россияне выйдут на работу только 12 числа. Все остальное время они будут отдыхать. Как итог, с учетом обычных выходных рабочих дней в месяце окажется всего 15. При этом суммарно по году ситуация не менее удивительная.
«Всего в 2026 году будет 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней», — сказала Бессараб.
Депутат также отметила, что не менее удобной для многих получается ситуация, если к привычным выходным прибавить положенный по закону 28-дневный отпуск. В таком случае в 2026 году россияне будут работать всего на 101 день больше, чем отдыхать. Тем не менее, об отпуске лучше позаботиться заранее. Поскольку соответствующий график формируется не позднее, чем за две недели до окончания года.
В то же время, депутат дала совет по планированию отпуска. Она подчеркнула, что выплаты за него формируются на основе среднедневного заработка за последний год. Поэтому лучше планировать отпуск так, чтобы ему предшествовали высокие выплаты. Например, премии.
Немногим ранее в России всерьез заговорили о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Депутат Госдумы Ярослав Нилов подчеркнул, что подобное нововведение практически неизбежно. Поскольку является естественным развитием рынка труда. В свою очередь, делать все нужно с сохранением уровня доходов населения и стабильности бизнеса. Использовать регуляторное принуждение нельзя.
Но пока подобного не произошло. Более того, многие люди до сих пор сталкиваются с синдромом «тревожного понедельника». KP.RU писал, как от него избавиться. Один из самых эффективных методов — грамотное составление личного расписания. Достаточно будет, например, запланировать расслабляющее развлечение на вечер. Подойдет чтение книги или принятие теплой ванны. При этом рабочие чаты и почту в такие моменты лучше закрыть.