В селе Подвязновский Ивановской области открылась обновленная библиотека

Библиотека в селе Подвязновский Ивановской области возобновила работу после ремонта, который прошел по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в департаменте культуры региона.
Книжный фонд сельской библиотеки пополнился более чем на тысячу новых экземпляров. В учреждении внедрили современную систему автоматизации ключевых процессов для улучшения обслуживания читателей и эффективного управления фондом. Кроме того, ее подключили к Национальной электронной библиотеке.
В учреждении появилась современная комфортная мебель и элементы декора, там провели высокоскоростной интернет и установили пожарно-охранную сигнализацию. Посетителям доступны компьютерная техника, интерактивное оборудование, VR-шлем, 3D-принтер, фото- и аудиооборудование, проектор, а также творческая лаборатория. Особого внимания заслуживает зал для детей младшего возраста, оснащенный инновационным оборудованием. Кроме того, созданы комфортные условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.