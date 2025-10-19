В Галиче Костромской области впервые состоялся агродиктант

Агродиктант впервые прошел в городе Галиче Костромской области в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов региона.
Ученикам и преподавателям агротехклассов предстояло за 40 минут ответить на 30 вопросов. Они были посвящены в том числе истории сельского хозяйства, а также растениеводству, защите растений, животноводству, племенному делу, рыбному хозяйству, цифровизации, экспорту продукции АПК и агротуризму.
Часть вопросов в диктанте касалась и современных методов ведения сельского хозяйства. Например, где и как можно применять беспилотные летательные аппараты в агросфере. Узнать свои результаты участники агродиктанта смогут после 20 октября.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.