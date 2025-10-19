Овчинский: дом на 1086 квартир возводят в районе Свиблово по реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее информировал о начале заселения еще 14 новостроек по реновации. Со старта программы более 235 тысяч жителей города переехали в новые квартиры или продолжают процесс переселения. В частности, новый дом в районе Котловка расположен на ул. Нагорная. Это односекционный монолитный ЖК высотой 22 этажа, построенный по индивидуальному проекту. Внешняя отделка выполнена с использованием навесной фасадной системы и клинкерной плитки, имитирующей кирпич. Лоджии и балконы остеклены, установлены короба для кондиционеров, а входные группы оформлены витражным остеклением.