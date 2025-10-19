Овчинский: дом на 1086 квартир возводят в районе Свиблово по реновации

В Северо-Восточном административном округе по программе реновации возводят жилой комплекс общей площадью более 112 тыс. кв. м. Строительные работы ведутся по адресу: ул. Кольская, зем. уч. 7, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«В районе Свиблово возводят жилой комплекс из четырех двухсекционных корпусов. Всего в нем будет 1086 квартир с готовой улучшенной отделкой, при этом 17 квартир спроектированы специально для маломобильных граждан. Жилая площадь превысит 64 тысячи квадратных метров. Рядом находится станция метро “Свиблово”», — цитирует слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
В районе расположены школы, детские сады и медицинский центр, торговые площадки и другие важные инфраструктурные объекты. Рядом находятся обширные природные зоны: парки «Свиблово» и Капустинский, а также два сквера. В настоящее время на объекте завершаются работы по устройству железобетонных конструкций и возведению наружных стен.
На первых этажах нового жилого комплекса могут открыться кофейни, пекарни, магазины и другие предприятия. Это позволит жителям значительно сократить время на покупки и доставку товаров. В подъездах предусмотрены помещения для консьержей и места для хранения колясок.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее информировал о начале заселения еще 14 новостроек по реновации. Со старта программы более 235 тысяч жителей города переехали в новые квартиры или продолжают процесс переселения. В частности, новый дом в районе Котловка расположен на ул. Нагорная. Это односекционный монолитный ЖК высотой 22 этажа, построенный по индивидуальному проекту. Внешняя отделка выполнена с использованием навесной фасадной системы и клинкерной плитки, имитирующей кирпич. Лоджии и балконы остеклены, установлены короба для кондиционеров, а входные группы оформлены витражным остеклением.