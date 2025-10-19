Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Безоблачная погода ожидается в Иркутске на предстоящей рабочей неделе

Синоптики прогнозируют до +5°С днем.

Сейчас в Ричмонде: +15° 4 м/с 88% 757 мм рт. ст. +16°
Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 19 октября. Синоптики прогнозируют преимущественно безоблачную погоду в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха в дневные часы составит от +2 до +5°С.

Как сообщается на сайте Gismeteo, в понедельник, 20 октября, ожидается безоблачная погода. За окном будет +4°С. Ветер северо-восточный, 1 м/с.

Во вторник, 21 октября, также безоблачно. Столбик термометра покажет +5°С. Ветер северо-восточный, 1 м/с.

В среду, 22 октября, ясно. Синоптики обещают до +5°С. Ветер восточный, 1 м/с.

В четверг, 23 октября, прогнозируют ясную погоду, туман. За окном будет +3°С. Ветер восточный, 1 м/с.

В пятницу, 24 октября, малооблачно, небольшой мокрый снег, туман. Столбик термометра установится на отметке +2°С. Ветер северо-западный, 1 м/с.