Безоблачная погода ожидается в Иркутске на предстоящей рабочей неделе

IrkutskMedia, 19 октября. Синоптики прогнозируют преимущественно безоблачную погоду в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха в дневные часы составит от +2 до +5°С.
Как сообщается на сайте Gismeteo, в понедельник, 20 октября, ожидается безоблачная погода. За окном будет +4°С. Ветер северо-восточный, 1 м/с.
Во вторник, 21 октября, также безоблачно. Столбик термометра покажет +5°С. Ветер северо-восточный, 1 м/с.
В среду, 22 октября, ясно. Синоптики обещают до +5°С. Ветер восточный, 1 м/с.
В четверг, 23 октября, прогнозируют ясную погоду, туман. За окном будет +3°С. Ветер восточный, 1 м/с.
В пятницу, 24 октября, малооблачно, небольшой мокрый снег, туман. Столбик термометра установится на отметке +2°С. Ветер северо-западный, 1 м/с.