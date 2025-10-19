Ричмонд
В Хабаровском районе четвёртый день ищут пропавшего рыбака

Водолазы обследовали дно протоки Талга, но мужчину пока не нашли.

Источник: Соцсети

В Хабаровском районе продолжаются поиски 73-летнего рыбака, который не вернулся домой после выхода на воду, — сообщает телеграм-канал МЧС Хабаровского края.

Водолазы выполнили два спуска под воду и обследовали около 4200 квадратных метров дна протоки Талга.

Ранее поисковая группа на катере и пешком осмотрела порядка 16 километров береговой линии, но мужчину обнаружить не удалось. Сейчас место происшествия обследуют следователи и специалисты спасательного отряда.

Сотрудники МЧС напоминают: перед рыбалкой необходимо сообщать близким маршрут, проверять лодку, брать спасательный жилет, карту, компас и полностью заряженный телефон. Особенно опасно выходить на воду в темноте без освещения.