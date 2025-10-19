В Хабаровском районе четвёртый день ищут пропавшего рыбака

В Хабаровском районе продолжаются поиски 73-летнего рыбака, который не вернулся домой после выхода на воду, — сообщает телеграм-канал МЧС Хабаровского края.
Водолазы выполнили два спуска под воду и обследовали около 4200 квадратных метров дна протоки Талга.
Ранее поисковая группа на катере и пешком осмотрела порядка 16 километров береговой линии, но мужчину обнаружить не удалось. Сейчас место происшествия обследуют следователи и специалисты спасательного отряда.
Сотрудники МЧС напоминают: перед рыбалкой необходимо сообщать близким маршрут, проверять лодку, брать спасательный жилет, карту, компас и полностью заряженный телефон. Особенно опасно выходить на воду в темноте без освещения.