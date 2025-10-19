Омский «Иртыш» вырвался в «золотой» дивизион Второй лиги

Омский футбольный клуб «Иртыш» субботу, 18 октября 2025 года, обеспечил себе выход в «золотой» дивизион Второй лиги сезона-2025/2026. Такого результата команда добилась после игры с ФК «Калуга», которая завершилась ничьей, матч закончился со счетом 1:1.