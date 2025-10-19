Омский «Иртыш» вырвался в «золотой» дивизион Второй лиги

Омский футбольный клуб «Иртыш» субботу, 18 октября 2025 года, обеспечил себе выход в «золотой» дивизион Второй лиги сезона-2025/2026. Такого результата команда добилась после игры с ФК «Калуга», которая завершилась ничьей, матч закончился со счетом 1:1.
«Вместе идем только вперед. Верим в команду — и она верит в вас!» — сообщила пресс-служба футбольного клуба.
Ранее «СуперОмск» сообщал, что в ближайшее время 41-летний Дмитрий Сычев планирует вернуться в футбол и начать играть за омский «Иртыш».
Сычев — чемпион России 2004 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года. В 2019 году футболист объявил о завершении карьеры. В январе 2024-го Сычев занял пост президента омского ФК «Иртыш».