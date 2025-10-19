Сквозняк под контролем: как утеплить окна за копейки и без мусора до зимы

Да, даже если у вас нет щелей, холод может идти от самого стекла. И с этим тоже можно бороться. Купите энергосберегающую плёнку. Она выглядит как обычный прозрачный целлофан, но на самом деле это сложный композит. Суть в чём? Вы моете и обезжириваете стекло. Наклеиваете плёнку. А потом… феном проходитесь по всей её поверхности. От тепла она натягивается, как на барабане, и становится практически невидимой. И вот что важно. Она создаёт дополнительный воздушный барьер. Руку к такому окну подносишь — и оно уже не ледяное.