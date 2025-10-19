Сохранили в душе и воскресили из руин: как в Пермском крае создали музей запрещенного поэта

В России есть всего три музея, посвященных всемирно известному поэту, писателю, лауреату Нобелевской премии Борису Пастернаку. Один из них находится в Пермском крае, в поселке Всеволодо-Вильва, где будущий автор «Доктора Живаго» провел полгода в 1916 году. Но долгие десятилетия об этом периоде жизни поэта никто не знал, хотя именно Пермь и поселок Ивака близ Всеволодо-Вильвы стали прообразами для места действия великого романа. Как энтузиасты из маленького поселка сумели отыскать и сохранить след Пастернака, добраться до губернатора Олега Чиркунова и добиться создания музея — в материале URA.RU.