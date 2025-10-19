На кубанском предприятии сократили время розлива тихих вин почти на 40%

Время розлива тихих вин сократили почти на 40% на предприятии «Новотерра» в Краснодарском крае в ходе реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве экономики региона.
Эксперты региональном центра компетенций (РЦК) вместе с рабочей группой перераспределили трудовые ресурсы и стандартизировали процессы, что повысило выработку и снизило простои оборудования. Кроме того, был внедрен производственный анализ для ежедневного мониторинга плановых и фактических показателей и создана матрица компетенций для оценки и развития навыков работников. В результате время производственного процесса сократилось на 39,6%, производительность труда выросла на 67%, а внеплановые простои снизились на 23%.
«Когда команда не просто выполняет операции, а понимает их значение в общей цепочке создания ценности, появляется совсем иное качество работы. Проект “Новотерра” — это пример управления с контролем, обучением и ответственностью на каждом этапе, что дает результат в скорости, качестве и экономике», — поделилась руководитель проекта АНО «РЦК» Евгения Шамян.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.