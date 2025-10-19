На кубанском предприятии сократили время розлива тихих вин почти на 40%

Эксперты региональном центра компетенций (РЦК) вместе с рабочей группой перераспределили трудовые ресурсы и стандартизировали процессы, что повысило выработку и снизило простои оборудования. Кроме того, был внедрен производственный анализ для ежедневного мониторинга плановых и фактических показателей и создана матрица компетенций для оценки и развития навыков работников. В результате время производственного процесса сократилось на 39,6%, производительность труда выросла на 67%, а внеплановые простои снизились на 23%.