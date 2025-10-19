Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители пермского микрорайона остались без воды

Более тысячи жителей Мотовилихинского района Перми днем 19 октября остались без водоснабжения из-за коммунальной аварии. Об этом URA.RU проинформировала Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС).

Более тысячи жителей Мотовилихинского района Перми днем 19 октября остались без водоснабжения из-за коммунальной аварии. Об этом URA.RU проинформировала Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС).

Читать далее.