Путин поздравил работников дорожного хозяйства с профпраздником

«Сегодня мы чествуем работников дорожного хозяйства — квалифицированных, востребованных специалистов, хорошо знающих свое дело и понимающих значимость стоящих перед ними задач. В сложных, порой экстремальных условиях вы строите автомагистрали и путепроводы, мосты и тоннели, обеспечиваете безопасное и надежное сообщение между городами и поселками нашей огромной страны», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.