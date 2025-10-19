Путин поздравил работников дорожного хозяйства с профпраздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, подчеркнув, что от их труда напрямую зависит качество жизни россиян и развитие регионов.
«Сегодня мы чествуем работников дорожного хозяйства — квалифицированных, востребованных специалистов, хорошо знающих свое дело и понимающих значимость стоящих перед ними задач. В сложных, порой экстремальных условиях вы строите автомагистрали и путепроводы, мосты и тоннели, обеспечиваете безопасное и надежное сообщение между городами и поселками нашей огромной страны», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что в последние годы российский дорожный комплекс находится «на подъеме».
День работников дорожного хозяйства отмечается в РФ в третье воскресенье октября.