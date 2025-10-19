Авиарейс из Челябинска в Минск задержан на 13 часов

Самолет из Челябинска в Минск 19 октября задержан на 13 часов, информирует онлайн табло Национального аэропорта Минск.
Рейс выполняет российская авиакомпания Red Wings, официальной информации о причине задержки самолета, а он должен был приземлиться в Минске в 9.45, пока нет. Ориентировочное время прибытия — вечер воскресенья 19 октября, в 22.50.
Кстати, в Беларуси планируют в пять раз поднять транспортный налог — вот для кого. А ГАИ предупредила о заносах машин из-за мокрой опавшей листвы на дорогах.
Кроме того, ГАИ предупредила о масштабной отработке автодорог и улиц в Беларуси: «Работают экипажи спецподразделения “Стрела”.
Мы писали, что синоптик Дмитрий Рябов сказал о погоде в Беларуси на неделе с 20 по 26 октября: «В первой половине будут заморозки, а к концу недели потеплеет до 18 градусов».