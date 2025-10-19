«Экстремальная методика»: Россиян предупредили об опасности лечебного голодания

«Поэтому к лечебному голоданию нужно приступать исключительно под контролем специалистов, если вы уже решились на такую экстремальную методику», — подчеркнула кандидат медицинских наук.
Хотя после голодания наблюдается снижение веса, это может замедлить обмен веществ и привести к распаду мышечной массы из-за отсутствия белка, которую впоследствии сложно восстановить, отметила Русакова в беседе с «Вечерней Москвой». В свою очередь Писарева рекомендовала за два-три дня до начала голодания исключить тяжёлую пищу, алкоголь и перейти на лёгкие растительные продукты, сократив размер порций. Также необходимо употреблять не менее 1,5−2 литров воды в день, избегая физических перегрузок — их можно заменить йогой и прогулками.
Диетолог подчеркнула, что при появлении слабости или других симптомов следует обратиться к врачу. Выход из голодания должен быть постепенным: начинать с лёгкой пищи, избегая жирных продуктов и переедания в первые дни. Среди противопоказаний эксперт выделила беременность, период грудного вскармливания, сахарный диабет, обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, язву, гастрит и болезни почек.
