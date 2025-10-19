«Места силы»: Россиянки начали переплачивать за туры ради путешествий без мужей

По прогнозам собеседника радио Sputnik, через 10−15 лет Россия может достичь западных показателей, где 75% женщин путешествуют самостоятельно, тогда как в настоящее время более 60% российских туристок предпочитают семейные поездки с детьми. Мужчины не путешествуют в одиночку ни на Западе, ни в РФ, заключил он.