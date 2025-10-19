В Кольцово задержаны несколько рейсов авиакомпании Red Wings

В Екатеринбургском аэропорту Кольцово 19 октября из-за позднего прибытия воздушных судов задержаны к вылету несколько рейсов авиакомпании Red Wings.
Как уточнили в Уральской транспортной прокуратуре, речь идет о рейсе WZ-2029 в Нижний Новгород, который должен вылететь в 04 часа 45 минут 20 октября, а также WZ-3045 в Пхукет (планируемое время вылета 06 часов 35 минут 20 октября).
«Транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль за оказанием услуг», — сообщили в ведомстве.