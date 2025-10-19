Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В минобороны рассказали подробности воздушной атаки над Ростовской областью

В донском регионе за одну ночь силы ПВО сбили девять вражеских дронов.

Источник: Комсомольская правда

В субботу ночью, 18 октября, в Ростовской области были сбиты девять беспилотников. Детали воздушной атаки приводит в своем телеграм-канале минобороны.

В период с 21 до 23 часов дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре вражеских дрона, а с 23 до 7 часов — еще пять.

Украинские БПЛА атаковали север Ростовской области. Они были сбиты в Чертковском, Миллеровском, Боковском и Верхнедонском районах.

Как ранее сообщил в своем телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь, из-за упавших обломков загорелся камыш возле села Кутейниково в Чертковском районе. Пламя оперативно потушили пожарные.

Всего в ночь с 18 на 19 октября силы ПВО сбили 45 беспилотников: 12 — в Самарской области, 11 — в Саратовской, по пять — в Ростовской и Воронежской, по два — в Брянской и Липецкой, по одному — в Волгоградской, Рязанской, Тверской, Тульской, а также три — в Республике Крым.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

В Ростовской области из-за падения беспилотника загорелся частный дом.

В семи районах Ростовской области отражают атаку БПЛА (подробнее).

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше