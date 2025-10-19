В минобороны рассказали подробности воздушной атаки над Ростовской областью

В субботу ночью, 18 октября, в Ростовской области были сбиты девять беспилотников. Детали воздушной атаки приводит в своем телеграм-канале минобороны.
В период с 21 до 23 часов дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре вражеских дрона, а с 23 до 7 часов — еще пять.
Украинские БПЛА атаковали север Ростовской области. Они были сбиты в Чертковском, Миллеровском, Боковском и Верхнедонском районах.
Как ранее сообщил в своем телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь, из-за упавших обломков загорелся камыш возле села Кутейниково в Чертковском районе. Пламя оперативно потушили пожарные.
Всего в ночь с 18 на 19 октября силы ПВО сбили 45 беспилотников: 12 — в Самарской области, 11 — в Саратовской, по пять — в Ростовской и Воронежской, по два — в Брянской и Липецкой, по одному — в Волгоградской, Рязанской, Тверской, Тульской, а также три — в Республике Крым.
