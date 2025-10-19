Ричмонд
Робот в помощь: травматологи Узбекистана и Казахстана провели совместную операцию

В Узбекистане 13—17 октября прошли Дни казахстанской медицины, включающие уникальные технологии лечения и мастер-классы по проведению современных хирургических вмешательств.

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В ходе Дней казахстанской медицины, проходивших в Узбекистане 13—17 октября, совместная команда травматологов выполнила операцию по эндопротезированию сустава с помощью роботизированной техники системы МАКО. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РК.

Двум пациентам установили эндопротезы коленного и тазобедренного суставов.

«Мы давно ждали эту систему. У нас была возможность увидеть ее в деле», — рассказал завотделением взрослой ортопедии РСНПМЦТО Одил Валиев.

Робот позволяет заранее смоделировать операцию, учесть мельчайшие особенности строения конкретного пациента и установить имплант с идеальной анатомической точностью. Для больного это означает меньше осложнений, быстрее восстановление и долгие годы активной жизни.

«Главное преимущество MAKO — возможность соединить опыт хирурга и высокую точность машины. Это новая планка качества в эндопротезировании», — отметил завотделением эндопротезирования ННЦТО им. академика Батпенова, травматолог-ортопед Тимур Байдалин (Казахстан).

По мнению сторон, это шаг, который открывает реальные перспективы для совместного развития ортопедии и травматологии.

В рамках Дней казахстанской медицины в Узбекистане более 100 специалистов ведущих клиник РК провели выездные консультации, мастер-классы и операции в Ташкенте, Фергане, Самарканде, Бухаре и Нукусе, добавили в пресс-службе.