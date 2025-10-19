В Крыму продолжат национализировать активы украинских олигархов

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости. Процесс выявления и национализации оставшихся активов украинских олигархов продолжат в Крыму, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Работа по выявлению новых активов украинских олигархов в Крыму не прекращалась, она ведётся. Впереди нам ещё есть над чем работать», — сказал Константинов, отвечая на вопрос будут ли приняты новые решения о национализации активов украинских олигархов.
Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что средства от продажи имущества пойдут в том числе на нужды участников специальной военной операции и строительство социальных объектов. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов среди прочего попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».