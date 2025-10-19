Где в Воронежской области планово отключат ТВ на неделе с 20 октября

Воронежцев предупредили об отключении ТВ на рабочей неделе с 20 по 24 октября. Плановые работы пройдут на передающих станциях шести населенных пунктов. Под отключение попадут два мультиплекса РТРС-1 и РТРС-2, транслирующие 20 общедоступных телеканалов.
Кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала ожидаются 20 октября в Воронеже, Богучаре, Борисоглебске, Россоши, Боброве — с 1.00 до 10.00, 22 октября в Боброве с 9.00 до 17.00, 23 октября в Старой Калитве с 10.00 до 15.00 и Боброве с 9.00 до 17.00, 24 октября в Боброве с 9.00 до 17.00.