В Ангарске продолжается подготовка казачьего кадетского корпуса

Губернатор Иркутской области провел рабочую встречу с высокопоставленными представителями федеральных структур по вопросу ремонта здания для казачьего кадетского корпуса в Ангарске.
Среди участников встречи были Валерий Медведев, начальник департамента обеспечения деятельности Совета при Президенте РФ по делам казачества, Федор Дедус, заместитель полпреда Президента РФ в СФО, Виталий Кузнецов, атаман Всероссийского казачьего общества, Андрей Бунев, заместитель Губернатора Иркутской области, Александр Шуваев, Герой России, участник программы «Время героев» и Алексей Калинин, федеральный инспектор по Иркутской области.
В настоящее время уже утвержден устав учреждения, получена лицензия на образовательную деятельность, начался капитальный ремонт здания. Ремонтные работы включают: обновление кровли и фасадов, замену окон, модернизацию коммуникаций, благоустройство территории, оборудование спортивной площадки, устройство плаца, монтаж ограждения.
Корпус вместит 125 учеников.