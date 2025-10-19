В Свердловской области прошли экскурсии проекта «Космический Серов»

Четыре автобусные экскурсии по историческим местам, связанным с достижениями отечественной космонавтики, состоялись в городе Серове Свердловской области в ходе проекта «Космический Серов». Популяризация космической отрасли отвечает задачам национального проекта «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки», сообщили в централизованной библиотечной системе Серовского городского округа.
Участники посетили ключевые локации Серова: площадь Металлургов, школу № 22, улицу Кузьмина и проспект Серова. Особое внимание в программе было уделено рассказам о выдающихся личностях, связанных с городом: ученом-космонавте Ари Штернфельде, дублере Валентины Терешковой Ирине Соловьевой, космонавте Викторе Савиных, испытателе-парашютисте Евгении Андрееве и других.
Завершающей частью каждой экскурсии было посещение библиотеки «Книжная Вселенная», где участники получали тематические путеводители и сувениры. Реализация проекта «Космический Серов» способствует формированию чувства гордости за достижения отечественной космонавтики у подрастающего поколения.
Нацпроект «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки» призван повысить доступность услуг связи широкому кругу потребителей, а также обеспечить переход на качественно новый уровень пилотируемой космонавтики и фундаментальных исследований. По нацпроекту планируется в несколько раз нарастить состав орбитальной группировки космических аппаратов, создать перспективные средства выведения на орбиту, перейти на многоразовые ракетоносители и более экологически чистое топливо. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.