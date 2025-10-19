В Уфе простились с артистом Ринатом Баимовым

В Уфе состоялось прощание с артистом и общественным деятелем Ринатом Баимовом. Церемония прошла в Конгресс-холле, директором которого он работал в десятых годах. В начале 90-х Баимов был одним из первых директоров киностудии «Башкортостан». Закончив институт искусств по классу вокала, Ринат Баимов выступал как певец, его визитной карточкой стала собственная песня «Башкортостан». В 1998—2003 годах был солистом Башгосфилармонии.
Выступавшие среди лучших качеств покойного отмечали его патриотизм. Нынешняя руководительница Конгресс-холла Айгуль Муратова вспоминала, как он приезжал к башкирскому студенчеству в Москву, говоря, что они должны обязательно выучиться, вернуться в республику, активно участвовать в её общественной и культурной жизни, обязательно внести свой вклад в историю и развитие Башкортостана.
Память покойного почтил Глава Башкирии Радий Хабиров. Он выразил соболезнование родным и близким Рината Баимова. Прощальное слово и молитву произнёс Верховный муфтий России Талгат Таджутдин.