В Уфе простились с артистом Ринатом Баимовым

В Уфе состоялось прощание с артистом и общественным деятелем Ринатом Баимовом. Церемония прошла в Конгресс-холле, директором которого он работал в десятых годах. В начале 90-х Баимов был одним из первых директоров киностудии «Башкортостан». Закончив институт искусств по классу вокала, Ринат Баимов выступал как певец, его визитной карточкой стала собственная песня «Башкортостан». В 1998—2003 годах был солистом Башгосфилармонии.