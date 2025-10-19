Во Внуково доставили задержанный багаж пассажиров рейса из Даламана

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Задержанный багаж пассажиров субботнего рейса из Турецкого Даламана в Москву авиакомпании Pegasus Airlines доставлен в полном объеме в аэропорт «Внуково», сообщила авиагавань.
Накануне аэропорт сообщил о задержке 89 единиц багажа пассажиров рейса Даламан — Москва авиакомпании Pegasus Airlines.
«Уважаемые пассажиры! Если вы прилетели в аэропорт Внуково рейсом PC-1458/18.10.2025 Даламан — Москва авиакомпании Pegasus Airlines, ваш багаж доставлен в полном объеме, вы можете прибыть в аэропорт Внуково для его получения», — говорится в сообщении аэропорта в воскресенье.
Пассажиры, оформившие доставку багажа по адресу пребывания или досыл в аэропорты, получат свой багаж в ближайшее время.
«Если необходимо ускорить получение багажа, вы можете прибыть в комнату невостребованного багажа международных линий аэропорта Внуково, которая работает в круглосуточном режиме, и получить свой багаж лично», — отмечает «Внуково».
При себе для получения багажа необходимо иметь заграничный паспорт, посадочный талон и багажную бирку.