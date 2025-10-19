Во Внуково доставили задержанный багаж пассажиров рейса из Даламана

«Уважаемые пассажиры! Если вы прилетели в аэропорт Внуково рейсом PC-1458/18.10.2025 Даламан — Москва авиакомпании Pegasus Airlines, ваш багаж доставлен в полном объеме, вы можете прибыть в аэропорт Внуково для его получения», — говорится в сообщении аэропорта в воскресенье.