Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Внуково доставили задержанный багаж пассажиров рейса из Даламана

В аэропорт Внуково доставили задержанный багаж пассажиров рейса из Даламана.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Задержанный багаж пассажиров субботнего рейса из Турецкого Даламана в Москву авиакомпании Pegasus Airlines доставлен в полном объеме в аэропорт «Внуково», сообщила авиагавань.

Накануне аэропорт сообщил о задержке 89 единиц багажа пассажиров рейса Даламан — Москва авиакомпании Pegasus Airlines.

«Уважаемые пассажиры! Если вы прилетели в аэропорт Внуково рейсом PC-1458/18.10.2025 Даламан — Москва авиакомпании Pegasus Airlines, ваш багаж доставлен в полном объеме, вы можете прибыть в аэропорт Внуково для его получения», — говорится в сообщении аэропорта в воскресенье.

Пассажиры, оформившие доставку багажа по адресу пребывания или досыл в аэропорты, получат свой багаж в ближайшее время.

«Если необходимо ускорить получение багажа, вы можете прибыть в комнату невостребованного багажа международных линий аэропорта Внуково, которая работает в круглосуточном режиме, и получить свой багаж лично», — отмечает «Внуково».

При себе для получения багажа необходимо иметь заграничный паспорт, посадочный талон и багажную бирку.