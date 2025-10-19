В центре Петербурга открылся новый Джазовый сквер

Этот сквер расположен в зоне с плотной исторической застройкой и выполняет важные функции как для транзита, так и для отдыха горожан. На детской площадке установлены игровые комплексы, оформленные в виде музыкальных инструментов, а также обеспечен доступ для маломобильных граждан. Для проведения концертов и различных мероприятий была построена сцена с местами для зрителей, сообщили spbvedomosti.ru.
В Джазовом сквере сохранены все существующие зеленые насаждения, включая более 90 деревьев и 669 кустарников, а также высажено около 600 новых растений.
Кроме того, на соседнем участке завершилась реконструкция спортивной зоны Центра физической культуры, спорта и здоровья Центрального района. Здесь появились комплексы для общефизических упражнений, воркаут-зона, теннисный стол и баскетбольная площадка. Также обновлена поверхность и приведены в порядок ограждения.
В Центральном районе Петербурга после масштабной реконструкции открылся сквер имени Галины Старовойтовой на Суворовском проспекте. В рамках этого проекта обновлены газоны, проложены новые тротуары, установлены удобные скамейки и восстановлена ограда. Озеленение территории также значительно улучшилось — высажено более 1100 новых растений.
С введением в эксплуатацию около 50 объектов благоустройства в этом году общее количество новых общественных пространств в Петербурге с 2019 года превысило 330.