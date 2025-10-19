В центре Петербурга открылся новый Джазовый сквер

Этот сквер расположен в зоне с плотной исторической застройкой и выполняет важные функции как для транзита, так и для отдыха горожан. На детской площадке установлены игровые комплексы, оформленные в виде музыкальных инструментов, а также обеспечен доступ для маломобильных граждан. Для проведения концертов и различных мероприятий была построена сцена с местами для зрителей, сообщили spbvedomosti.ru.