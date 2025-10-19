Госавтоинспекция нашла нарушения в омских маршрутках

Региональное управление МВД сообщило о том, что в Омске прошёл рейд, в ходе которого автоинспекторы проверили около двухсот единиц. Полицейские выявили почти 60 нарушений.
По информации МВД, восемь водителей ехали, не пристегнувшись ремнём безопасности, ещё двое — ехали с неисправным рулём. У одного шофёра не было страховки, а у другого — прав с нужной категорией для управления автобусом.
Среди выявленных нарушений также оказались неподача сигналов перед началом движения, при перестроении и повороте, отсутствие тахографа, неработающие фары.
Госавтоинспекция напоминает пассажирам общественного транспорта:
«Если вы видите, что водитель управляет автомобилем в состоянии опьянения либо допускает грубые нарушения Правил дорожного движения, немедленно позвоните и сообщите об этом в полицию по телефонам: 79−35−04 или 112. Возможно, именно ваш звонок спасёт чью-то жизнь!».