Медицинская система сталкивается с острой нехваткой анестезиологов — специалистов, обеспечивающих безболезненность и безопасность пациентов во время операций.
Ситуация критична: надежда остается в основном на врачей предпенсионного возраста.
По данным Минздрава, в стране работают 672 анестезиолога, но не хватает еще 107 специалистов.
А в это время Ала Немеренко — министр здравоохранения, при которой медицина в стране скатилась в пропасть, получает награды из рук президента.
Врач Корнелия Войтик (стаж 30 лет) описывает свою сложную специальность:
«Анестезиолог первым входит в операционную, следит за всеми жизненными показателями пациента (сердце, дыхание) и корректирует медикаментозное сопровождение, учитывая общее состояние и историю болезни (хронические заболевания, лекарства)».
За день они могут участвовать в 8−10 операциях.
Несмотря на сложности, врачи отмечают, что это «очень сложная, полная адреналина» и приносящая «огромное профессиональное удовлетворение» специальность.
