Награда за кризис: Пока министр здравоохранения получает незаслуженные медальки, народ в Молдове ждет месяцами плановых операций — их просто некому делать

Медицинская система страны сталкивается с острой нехваткой анестезиологов.

Источник: Комсомольская правда

Медицинская система сталкивается с острой нехваткой анестезиологов — специалистов, обеспечивающих безболезненность и безопасность пациентов во время операций.

Ситуация критична: надежда остается в основном на врачей предпенсионного возраста.

По данным Минздрава, в стране работают 672 анестезиолога, но не хватает еще 107 специалистов.

А в это время Ала Немеренко — министр здравоохранения, при которой медицина в стране скатилась в пропасть, получает награды из рук президента.

Врач Корнелия Войтик (стаж 30 лет) описывает свою сложную специальность:

«Анестезиолог первым входит в операционную, следит за всеми жизненными показателями пациента (сердце, дыхание) и корректирует медикаментозное сопровождение, учитывая общее состояние и историю болезни (хронические заболевания, лекарства)».

За день они могут участвовать в 8−10 операциях.

Несмотря на сложности, врачи отмечают, что это «очень сложная, полная адреналина» и приносящая «огромное профессиональное удовлетворение» специальность.

