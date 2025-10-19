МУП «Парк культуры и отдыха» в Набережных Челнах возглавил Артем Уткин

Руководитель исполнительного комитета Набережных Челнов Фарид Салахов представил коллективу МУП «Парк культуры и отдыха» нового руководителя — 38-летнего Артема Уткина.
До этого назначения Уткин занимал различные руководящие посты в крупных компаниях. В его профессиональном портфолио — должность коммерческого директора в компании «Союз-Логистика», заместителя директора по развитию бизнеса в «РариТЭК», а также руководителя сервисного центра в «Казань-Шинторг».
Фарид Салахов отметил значимость этого назначения и выразил уверенность в успешной работе нового руководителя. «Желаю плодотворной работы и поддержки коллектива в решении стоящих перед МУП “ПКО” задач. Также хочу поблагодарить Илью Черкашина за многолетнюю добросовестную работу и весомый вклад в развитие предприятия. Желаю ему успехов в дальнейшей профессиональной деятельности и новых достижений», — сказал руководитель исполнительного комитета.