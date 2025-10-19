Ричмонд
Глава Крыма поздравил жителей с Днем работников дорожного хозяйства

Ежегодно в Крыму строят и обновляют сотни километров дорог.

Источник: РИА "Новости"

Глава Крыма поздравил жителей с Днем работников дорожного хозяйства.

В своем официальном телеграм-канале Сергей Аксенов написал, что за последнее время дорожная отрасль в республике сильно изменилась, и водители это заметили. Например, трасса «Таврида» — главная магистраль региона — формирует новый ритм жизни полуострова.

Ежегодно в Крыму строят и обновляют сотни километров дорог. До конца этого года планируют отремонтировать примерно 755 км. На поддержание и развитие транспортно-дорожного комплекс запланировано 53 млрд рублей.

"Дорожное строительство — одна из ключевых отраслей экономики, а качество дорог — важнейший показатель социально-экономического развития и благосостояния любого региона. Поэтому невозможно переоценить значимость труда работников дорожного хозяйства — от строителей и ремонтников до инженеров и проектировщиков, — которые сегодня отмечают свой профессиональный праздник.

Благодарю работников и ветеранов дорожного хозяйства за профессионализм и самоотдачу, желаю всем новых успехов и всего самого доброго! Пусть дороги, которые вы строите, служат долго, будут качественными и безопасными", — написал Сергей Аксенов.

Напомним, ранее Аксенов поздравил аграриев с профессиональным праздником.

