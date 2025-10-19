Челябинские ученые создали дешевый самоочищающийся бетон

Добавку для самоочищающихся материалов на основе цемента разработали ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в соответствии с целями национального проекта «Новые материалы и химия». Теперь фасадная и тротуарная плитка станет дешевле в 1,5 раза и прочнее, сообщили в правительстве Челябинской области.
Бетонные строительные материалы обретают свойства самоочищения и особую прочность благодаря добавлению в их состав фотоактивного анатаза — особой формы оксида титана, который в природе встречается редко, добывается трудно и стоит дорого. В ходе исследования уральские ученые получали анатаз на основе побочного продукта металлургической промышленности — микрокремнезема. Благодаря использованию этого дешевого материала снизится и общая стоимость бетона.
Самоочищающиеся штукатурка, отделочная плитка для фасадов и даже тротуарные плитки с анатаз-кремнеземистой добавкой не загрязняются со временем и чистят воздух вокруг своей поверхности. Со временем экологическая функция таких материалов не снижается, поскольку они самоочищаются при дожде. Однако для полноценного самоочищения необходимо воздействие солнечного света на фоточувствительный материал, это запускает реакцию разложения загрязнителей.
Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.