«Рубин» сыграет в 12-м туре против «Балтики» в Казани

Также в этот день для зрителей запланировано много активностей. До начала и в перерыве матча всех гостей ждут розыгрыши и мастер-классы, а также автограф-сессия с чемпионами России по регби из РК «Стрела-Ак Барс» и футболиста «Рубина». В клубе решили подержать интригу, так что имена спортсменов заранее не разглашаются.