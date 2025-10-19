«Рубин» сыграет в 12-м туре против «Балтики» в Казани

Начало матча в 17:00 мск.
В рамках 12-го тура в Казани на стадионе «Казань-Арена» пройдет тематический «теплый матч». Казанский клуб позаботился о своих болельщиках и подготовил для них горячий чай, сидушки, грелки для рук и ног.
Также в этот день для зрителей запланировано много активностей. До начала и в перерыве матча всех гостей ждут розыгрыши и мастер-классы, а также автограф-сессия с чемпионами России по регби из РК «Стрела-Ак Барс» и футболиста «Рубина». В клубе решили подержать интригу, так что имена спортсменов заранее не разглашаются.
По итогам 11-ти туров «Рубин» с 18-ю очками находится на 7-ом месте турнирной таблицы РПЛ, а «Балтика» расположились на две ступени выше — на 5-й строчке с 20-ю очками.