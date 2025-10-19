Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Рубин» сыграет в 12-м туре против «Балтики» в Казани

Сегодня казанский «Рубин» проведет первую встречу после двухнедельного перерыва в РПЛ против калининградской «Балтики» у себя дома.

Источник: ИА Татар-информ

Начало матча в 17:00 мск.

В рамках 12-го тура в Казани на стадионе «Казань-Арена» пройдет тематический «теплый матч». Казанский клуб позаботился о своих болельщиках и подготовил для них горячий чай, сидушки, грелки для рук и ног.

Также в этот день для зрителей запланировано много активностей. До начала и в перерыве матча всех гостей ждут розыгрыши и мастер-классы, а также автограф-сессия с чемпионами России по регби из РК «Стрела-Ак Барс» и футболиста «Рубина». В клубе решили подержать интригу, так что имена спортсменов заранее не разглашаются.

По итогам 11-ти туров «Рубин» с 18-ю очками находится на 7-ом месте турнирной таблицы РПЛ, а «Балтика» расположились на две ступени выше — на 5-й строчке с 20-ю очками.