В школе Петропавловска-Камчатского прошел урок предпринимательства

В начале встречи дети ознакомились с деятельностью центра «Мой бизнес». Эксперты объяснили, кто такой предприниматель, какие качества помогают строить собственное дело и какие ресурсы можно использовать для старта. После теоретической части ребята погрузились в практику — деловую игру «Стартап-конструктор». Школьники получили карточки с условиями и учились быстро генерировать идеи, договариваться в команде и представлять свои решения аудитории.