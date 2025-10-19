Ричмонд
В школе Петропавловска-Камчатского прошел урок предпринимательства

Дети также ознакомились с деятельностью центра «Мой бизнес».

Открытый урок по основам предпринимательства состоялся 7 октября в школе № 45 города Петропавловска-Камчатского в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в центре «Мой бизнес» Камчатского края.

В начале встречи дети ознакомились с деятельностью центра «Мой бизнес». Эксперты объяснили, кто такой предприниматель, какие качества помогают строить собственное дело и какие ресурсы можно использовать для старта. После теоретической части ребята погрузились в практику — деловую игру «Стартап-конструктор». Школьники получили карточки с условиями и учились быстро генерировать идеи, договариваться в команде и представлять свои решения аудитории.

«Подобные уроки — это важный шаг к формированию у молодежи активной жизненной позиции. Они также помогают школьникам увидеть реальные перспективы в сфере бизнеса, научиться мыслить креативно и работать в команде», — отметила заместитель директора АНО «Камчатский центр поддержки предпринимательства» Алина Чебураева.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

