Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Увеличилось количество АЗС, где есть топливо в свободной продаже в Крыму

Приобрести бензин можно на 93 заправках.

Источник: Комсомольская правда

Количество АЗС в Крыму, где можно приобрести топливо в свободной продаже, продолжает расти. Об этом сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.

— На сегодняшний день приобрести топливо можно уже на 93 АЗС, — сообщил Гоцанюк.

Перечень адресов, где можно приобрести топливо, обновляется каждое утро. Информация размещена на сайте Правительства Крыма и Министерства топлива и энергетики республики.

Напомним, проблема с поставками бензина возникла в начале осени. Власти провели переговоры с нефтетрейдерами для урегулирования ситуации.