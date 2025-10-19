Увеличилось количество АЗС, где есть топливо в свободной продаже в Крыму

Количество АЗС в Крыму, где можно приобрести топливо в свободной продаже, продолжает расти. Об этом сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.
— На сегодняшний день приобрести топливо можно уже на 93 АЗС, — сообщил Гоцанюк.
Перечень адресов, где можно приобрести топливо, обновляется каждое утро. Информация размещена на сайте Правительства Крыма и Министерства топлива и энергетики республики.
Напомним, проблема с поставками бензина возникла в начале осени. Власти провели переговоры с нефтетрейдерами для урегулирования ситуации.