Эдуард Сперцян забил 50-й мяч за ФК «Краснодар»

«Капитан “Краснодара” Эдуард Сперцян забил юбилейный 50-й мяч за кубанскую команду. Достижение этой отметки произошло в матче против махачкалинского “Динамо”. Всего Сперцян принял участие в 160 играх за “быков”.
«Эдик Сперцян — это наша гордость. Он по праву носит повязку капитана», — прокомментировал достижение игрока после матча тренер «быков» Артур Оленин.
Сам футболист отметил, что очень рад своему достижению. «С Кордобой разговаривали до игры. Он сказал, чтобы я был поближе к нему, будут моменты, где Джон может скинуть мяч и у меня будет шанс, так и получилось. Очень рад, счастлив, горд забить 50‑й мяч за “Краснодар” и помочь команде победить», — сказал Сперцян в эфире «Матч ТВ».
Напомним, игра состоялась на стадионе в Каспийске 18 октября. «Краснодар» выиграл со счетом 2:0. Сперцян открыл счет на 43-й минуте. Виктор Са увеличил отрыв на 80-й минуте.
Сейчас «Краснодар» с 26 очками идет вторым в турнирной таблице РПЛ, уступая московскому «Локомотиву». Следущая игра «быков» намечена на 26 октября. На своем поле они примут казанский «Рубин».