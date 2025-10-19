Эдуард Сперцян забил 50-й мяч за ФК «Краснодар»

Сам футболист отметил, что очень рад своему достижению. «С Кордобой разговаривали до игры. Он сказал, чтобы я был поближе к нему, будут моменты, где Джон может скинуть мяч и у меня будет шанс, так и получилось. Очень рад, счастлив, горд забить 50‑й мяч за “Краснодар” и помочь команде победить», — сказал Сперцян в эфире «Матч ТВ».