Белорусский врач сказала, почему новый штамм коронавируса «Стратус» называют «Франкенштейном»

Кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой эпидемиологии Белорусского государственного медуниверситета Ирина Вальчук в интервью sb.by сказала, почему новый штамм коронавируса «Стратус», которым уже болеют и белорусы, называют «Франкенштейном».
По ее словам, штамм XFG, который получил неофициальное название «Стратус» (Stratus), возник в результате слияния двух подвариантов омикрон, объединив их генетический материал.
«По этой причине XFG еще нередко называют “Франкенштейн”, поскольку он по сути представляет собой гибрид из двух генетических субвариантов», — отметила Ирина Вальчук и подчеркнула, что подобные мутации отличительная черта эволюции SARS CoV 2. Это было как во время пандемии, так и сейчас, когда коронавирус попал в разряд сезонных заболеваний.
Ирина Вальчук еще раз подчеркнула, что «Стратус» высоко заразный, легко передается и быстро распространяется, что, по мнению эпидемиологов, может приводить к существенному подъему заболеваемости, особенно в крупных городах.
