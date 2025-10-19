Белорусский врач сказала, почему новый штамм коронавируса «Стратус» называют «Франкенштейном»

«По этой причине XFG еще нередко называют “Франкенштейн”, поскольку он по сути представляет собой гибрид из двух генетических субвариантов», — отметила Ирина Вальчук и подчеркнула, что подобные мутации отличительная черта эволюции SARS CoV 2. Это было как во время пандемии, так и сейчас, когда коронавирус попал в разряд сезонных заболеваний.