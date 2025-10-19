Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусский врач сказала, почему новый штамм коронавируса «Стратус» называют «Франкенштейном»

Белорусский врач: новый штамм ковида «Стратус» называют «Франкенштейн».

Источник: Комсомольская правда

Кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой эпидемиологии Белорусского государственного медуниверситета Ирина Вальчук в интервью sb.by сказала, почему новый штамм коронавируса «Стратус», которым уже болеют и белорусы, называют «Франкенштейном».

По ее словам, штамм XFG, который получил неофициальное название «Стратус» (Stratus), возник в результате слияния двух подвариантов омикрон, объединив их генетический материал.

«По этой причине XFG еще нередко называют “Франкенштейн”, поскольку он по сути представляет собой гибрид из двух генетических субвариантов», — отметила Ирина Вальчук и подчеркнула, что подобные мутации отличительная черта эволюции SARS CoV 2. Это было как во время пандемии, так и сейчас, когда коронавирус попал в разряд сезонных заболеваний.

Ирина Вальчук еще раз подчеркнула, что «Стратус» высоко заразный, легко передается и быстро распространяется, что, по мнению эпидемиологов, может приводить к существенному подъему заболеваемости, особенно в крупных городах.

Кстати, вот что белорусские врачи рассказали о новом штамме коронавируса «Стратус» осенью 2025: главные симптомы, большая заразность, стоит насторожиться диабетикам и пожилым, почему не прививают детей.

А еще врачи назвали главные симптомы вирусов, которыми осенью 2025 болеют белорусы: новый штамм коронавируса «Стратус» с охриплостью, РСВ с лающим кашлем, аденовирус с сильным конъюнктивитом.

Мы писали, что белорусские врачи назвали отличие платной прививки от гриппа от бесплатной.