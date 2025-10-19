Более 2,2 миллиона гостей посетили за лето Сочинский национальный парк

С июня по август курорт Красная Поляна посетили более 870 тыс. гостей, что на 5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Курорт «Газпром Поляна» наращивает медицинское и оздоровительное направления. По сравнению с прошлым годом количество проживающих в нем гостей выросло на 10%, а пассажиропоток канатных дорог увеличился на 30−70% в зависимости от месяца.