Более 2,2 миллиона гостей посетили за лето Сочинский национальный парк

Посетителями Сочинского национального парка за лето стали свыше 2,2 млн гостей. Развитие внутреннего туризма отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации Сочи.
Наибольшей популярностью у сочинцев и гостей курорта пользовались дендрологический парк «Дендрарий», который посетили более 310 тыс. человек, и природный комплекс «33 водопада»: его гостями стали свыше 115 тыс. человек. Количество туристов в Свирском и Агурском ущельях превысило 53 тыс. в каждом. Также популярными остаются Орлиные скалы, гора Большой Ахун и Змейковские водопады.
С июня по август курорт Красная Поляна посетили более 870 тыс. гостей, что на 5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Курорт «Газпром Поляна» наращивает медицинское и оздоровительное направления. По сравнению с прошлым годом количество проживающих в нем гостей выросло на 10%, а пассажиропоток канатных дорог увеличился на 30−70% в зависимости от месяца.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.