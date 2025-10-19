Соцпредприниматели Волгоградской области посетят Москву с бизнес-миссией

«Такие поездки помогают социальным предпринимателям не только перенять лучшие практики, но и осознать масштабы возможностей, которые открываются при поддержке государства. В рамках национального проекта мы помогаем нашим предпринимателям повышать качество своих услуг, внедрять современные подходы и находить партнеров для совместных инициатив. Эта миссия станет важным шагом к развитию устойчивого и социально значимого бизнеса в регионе», — подчеркнула начальник центра инноваций социальной сферы центра «Мой бизнес» Алина Панфилова.