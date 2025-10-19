Соцпредприниматели Волгоградской области посетят Москву с бизнес-миссией

Участниками бизнес-миссии в Москву, которая пройдет с 22 по 26 октября в Москве по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», станут социальные предприниматели из Волгоградской области. Об этом сообщили в региональном центре «Мой бизнес».
Участников миссии ждет насыщенная программа, включающая визиты в инновационные центры детского и дополнительного образования, а также ведущие учреждения в сфере социального обслуживания. Особое внимание будет уделено изучению новых методик, технологий и управленческих подходов, которые позволяют улучшать качество и доступность социальных услуг для населения. Кроме того, предприниматели Волгоградской области примут участие в образовательном форуме Educator.
«Такие поездки помогают социальным предпринимателям не только перенять лучшие практики, но и осознать масштабы возможностей, которые открываются при поддержке государства. В рамках национального проекта мы помогаем нашим предпринимателям повышать качество своих услуг, внедрять современные подходы и находить партнеров для совместных инициатив. Эта миссия станет важным шагом к развитию устойчивого и социально значимого бизнеса в регионе», — подчеркнула начальник центра инноваций социальной сферы центра «Мой бизнес» Алина Панфилова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.