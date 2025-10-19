Тольяттинец отдал аферистам 9,5 млн рублей

Жителю г. Тольятти 1966 г. р. посредством сотовой связи и мессенджеров поступило предложение о дополнительном заработке. Неизвестный, представившись специалистом по работе с финансовыми операциями, пообещал ему постоянный высокий доход, а также практические консультации по ведению бизнеса.