Тольяттинец отдал аферистам 9,5 млн рублей


Остерегайтесь мошенников, которые предлагают заработок путем инвестиций!

Источник: Freepik

Жителю г. Тольятти 1966 г. р. посредством сотовой связи и мессенджеров поступило предложение о дополнительном заработке. Неизвестный, представившись специалистом по работе с финансовыми операциями, пообещал ему постоянный высокий доход, а также практические консультации по ведению бизнеса.

Подавшись на заманчивое предложение получать большие дивиденды, пострадавший взял кредит и перевел аферисту 9 500 000 ₽ после чего неизвестный перестал выходить на связь. Потерпевший понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.