На Солнце зафиксировали вспышку класса M

Ее продолжительность составила 18 минут.

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Солнечная вспышка предпоследнего класса мощности зафиксирована ранним утром 19 октября, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

«19 октября в 04:56 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4246 (N23W87) зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью 18 минут», — сообщили в институте.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, способны вызывать магнитные бури.