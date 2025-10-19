В Челябинской области начали производить дроны для тестирования аэропортов

Производство дронов для тестирования аэродромного оборудования запустили в Челябинской области в соответствии с целями национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщили в правительстве региона.
Устройства предназначены для тестирования оборудования, необходимого для безопасной посадки и взлета самолетов. Эти беспилотные аппараты значительно упрощают процесс тестирования, который раньше требовал использования специального пилотируемого самолета. Теперь БАС могут выполнять несколько рейсов, что не только сокращает время, но и существенно снижает затраты на тестирование.
Кроме того, в Челябинске рассматривают возможность создания кластера беспилотных летательных аппаратов. Такой шаг поможет привлечь дополнительные инвестиции и будет способствовать развитию высоких технологий в регионе. В перспективе это создаст новые рабочие места и укрепит позиции Челябинска как центра инноваций в области авиации.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.