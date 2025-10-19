В Челябинской области начали производить дроны для тестирования аэропортов

Устройства предназначены для тестирования оборудования, необходимого для безопасной посадки и взлета самолетов. Эти беспилотные аппараты значительно упрощают процесс тестирования, который раньше требовал использования специального пилотируемого самолета. Теперь БАС могут выполнять несколько рейсов, что не только сокращает время, но и существенно снижает затраты на тестирование.