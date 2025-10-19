Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области начали производить дроны для тестирования аэропортов

Они будут проверять оборудование для посадки и взлета самолетов.

Производство дронов для тестирования аэродромного оборудования запустили в Челябинской области в соответствии с целями национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщили в правительстве региона.

Устройства предназначены для тестирования оборудования, необходимого для безопасной посадки и взлета самолетов. Эти беспилотные аппараты значительно упрощают процесс тестирования, который раньше требовал использования специального пилотируемого самолета. Теперь БАС могут выполнять несколько рейсов, что не только сокращает время, но и существенно снижает затраты на тестирование.

Кроме того, в Челябинске рассматривают возможность создания кластера беспилотных летательных аппаратов. Такой шаг поможет привлечь дополнительные инвестиции и будет способствовать развитию высоких технологий в регионе. В перспективе это создаст новые рабочие места и укрепит позиции Челябинска как центра инноваций в области авиации.

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.