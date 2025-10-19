Губернатор Кубани поздравил жителей с Днем отца

19 октября. KrsnodarMedia. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил жителей с Днем отца. Он отметил важную роль папы в жизни детей, сообщает пресс-служба администрации региона.
Глава края подчеркнул, что отец — это опора, пример и защита, а истинное счастье мужчины — видеть своих детей честными, добрыми и достойными людьми.
«Роль отца в жизни ребенка трудно переоценить — он опора, пример, защита. Знаю это по собственному опыту. Моего отца уже нет рядом, но его заветы храню всю жизнь. Он учил: человек не может быть по-настоящему счастлив в одиночку — только вместе со своим народом, со своей землей, с теми, кого любишь и за кого отвечаешь», — сказал губернатор.
Он добавил, что сам воспитывает двоих детей: старший сын Саша получает юридическое образование, младшая дочь Надя учится в школе. Несмотря на занятость, губернатор старается поддерживать связь с детьми.
«К сожалению, не всегда удается проводить с ними столько времени, сколько хотелось бы. Но тем ценнее каждая минута, проведенная вместе. Мы часто созваниваемся, обсуждаем учебу, планы, жизнь. Эти разговоры наполняют смыслом, дают силы», — отметил он.
Губернатор пожелал всем отцам Кубани мудрости, терпения и семейного тепла.
«Берегите семьи — в них наша сила», — заключил он.
