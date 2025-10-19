Губернатор Кубани поздравил жителей с Днем отца

«Роль отца в жизни ребенка трудно переоценить — он опора, пример, защита. Знаю это по собственному опыту. Моего отца уже нет рядом, но его заветы храню всю жизнь. Он учил: человек не может быть по-настоящему счастлив в одиночку — только вместе со своим народом, со своей землей, с теми, кого любишь и за кого отвечаешь», — сказал губернатор.