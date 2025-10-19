55% нижегородцев положительно относятся ко Дню отца

Негативную позицию занимают лишь 5% респондентов, а 11% затруднились с ответом или впервые услышали о празднике.
Нейтральную позицию занимают 25% представителей сильного пола и 32% горожанок.
Больше всего День отца нравится мужчинам, имеющим детей.
55% нижегородцев относятся ко Дню отца положительно — это показал опрос сервиса SuperJob.
