Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

55% нижегородцев положительно относятся ко Дню отца

55% нижегородцев относятся ко Дню отца положительно — это показал опрос сервиса SuperJob.

Негативную позицию занимают лишь 5% респондентов, а 11% затруднились с ответом или впервые услышали о празднике.

Нейтральную позицию занимают 25% представителей сильного пола и 32% горожанок.

Больше всего День отца нравится мужчинам, имеющим детей.