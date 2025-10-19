Омичи требуют установить светофор на якобы аварийном перекрестке

В воскресенье, 19 октября 2025 года, в паблике «Инцидент Омск» соцсети «ВКонтакте» появился крик души омичей с требованием поставить светофор на перекрестке улиц Звездова — Куйбышева.
«Уважаемые администрация и Госавтоинспекция нашего города. Сколько еще ДТП должно произойти на перекрестке улиц Звездова — Куйбышева, чтобы вы признали его аварийным?! Сегодня произошло очередное ДТП. В районе данного перекрестка множество социальных объектов, переходить данный перекресток по нерегулируемому пешеходному переходу опасно для жизни! Требуем внести данный перекресток в перечень аварийно-опасных объектов дорожного движения и в кратчайшие сроки установить светофор, пока не произошло непоправимое», — говорится в публикации.
Отметим, что официального комментария по этому поводу от городских властей пока не последовало.
Напомним, что в Омске с начала года установили несколько светофоров на аварийно опасных участках. В их число вошел светофорный объект на улице Новокирпичной в районе остановки общественного транспорта «Мини-рынок», что в Ленинском административном округе.