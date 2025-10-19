На Ямале ученые изучили лежбище атлантических моржей

Осенняя экспедиция группы ученых в заказник «Тиутей-Яхинский» на северо-западе Ямало-Ненецкого автономного округа проходила с 22 сентября по 6 октября в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Они изучали лежбище атлантических моржей, сообщили в пресс-службе губернатора региона.
Начиная с прошлого года ученые проводят на «моржовом мысу» работы дважды за сезон: летом устанавливают фотоловушки на берегу и проводят изучение фауны заказника, а осенью работают на уже сформировавшемся лежбище. Ученые пометили спутниковыми передатчиками пять животных: на четырех установили метки с гарпунным крепежом, а одной самке в качестве эксперимента закрепили передатчик на клык.
Специалисты отметили еще одно нечастое явление: в некоторые годы моржи на несколько дней располагаются не только на пляже, но и поднимаются к вершине мыса Тиутей-Сале. В этом году они продвинулись по склону настолько, что смяли две фотоловушки, установленные на прочных металлических конструкциях.
«Важнейшее открытие многолетних наблюдений — стабильность этого лежбища. Оно уникально, потому что здесь мы наблюдаем большую долю самок с детенышами. Малышей примерно 10−15%, это говорит о том, что структура популяции очень здоровая и имеет тенденцию к росту. Смешанное лежбище — достаточно редкое явление. Сейчас мы изучаем питание моржей, чтобы понять, почему они приходят именно сюда. Наша следующая задача — найти места их размножения, поскольку это важно для сохранения популяции краснокнижных животных», — отметил директор научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» Андрей Болтунов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.