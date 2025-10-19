На Ямале ученые изучили лежбище атлантических моржей

«Важнейшее открытие многолетних наблюдений — стабильность этого лежбища. Оно уникально, потому что здесь мы наблюдаем большую долю самок с детенышами. Малышей примерно 10−15%, это говорит о том, что структура популяции очень здоровая и имеет тенденцию к росту. Смешанное лежбище — достаточно редкое явление. Сейчас мы изучаем питание моржей, чтобы понять, почему они приходят именно сюда. Наша следующая задача — найти места их размножения, поскольку это важно для сохранения популяции краснокнижных животных», — отметил директор научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» Андрей Болтунов.