Архив медицинских документов с данными нижегородцев выбросили на берегу Оки

В папках находили результаты анализов пациентов.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде около Мызинского моста местные жители нашли папки с медицинской документацией. Сотни листов были выброшены на берегу реки Оки, передают корреспонденты «Кстати» (16+).

В документах содержались личные данные пациентов нижегородских клиник, включая их имена, телефоны и адреса. Также на берегу были брошены и результаты анализов, в том числе — на ВИЧ и сифилис.

Корреспонденты обратились в медицинские учреждения, чьи архивные документы оказались в свободном доступе. В одной из больниц сообщили, что сейчас ведется электронный документооборот и они не несут ответственность за анализы 10-летней давности. Другая клиника ситуацию комментировать не стала, однако в ответ на официальный запрос пообещала провести внутреннюю проверку.