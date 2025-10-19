Архив медицинских документов с данными нижегородцев выбросили на берегу Оки

Корреспонденты обратились в медицинские учреждения, чьи архивные документы оказались в свободном доступе. В одной из больниц сообщили, что сейчас ведется электронный документооборот и они не несут ответственность за анализы 10-летней давности. Другая клиника ситуацию комментировать не стала, однако в ответ на официальный запрос пообещала провести внутреннюю проверку.