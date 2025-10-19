Следователи начали проверку из-за драки между школьниками в Ростовской области

Инцидент произошел в селе Средний Егорлык, где проходили спортивные соревнования. Два одноклассника 15 и 14 лет поссорились и начали драться. В ходе потасовки один из подростков получил телесные повреждения и попал в больницу. Другому тоже была оказана медицинская помощь. После того, как видео драки появилось в социальных сетях, а также поступила информация от врачей — полицейские начали проверку. Они опросили свидетелей конфликта, установили его причину и причастность других лиц. Теперь в обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться следователям.