Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следователи начали проверку из-за драки между школьниками в Ростовской области

Ситуацию с дракой между донскими школьниками взял под контроль глава СКР Бастрыкин.

Источник: Комсомольская правда

Донские следователи начали проверку по факту драки, в которой пострадали школьники. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в селе Средний Егорлык, где проходили спортивные соревнования. Два одноклассника 15 и 14 лет поссорились и начали драться. В ходе потасовки один из подростков получил телесные повреждения и попал в больницу. Другому тоже была оказана медицинская помощь. После того, как видео драки появилось в социальных сетях, а также поступила информация от врачей — полицейские начали проверку. Они опросили свидетелей конфликта, установили его причину и причастность других лиц. Теперь в обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться следователям.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о ходе и результатах процессуальной проверки.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!