Крым переживает бум свадебного туризма

Абсолютным лидером среди крымских городов по предпочтениям молодоженов из других регионов страны стала Алушта, где городской ЗАГС зарегистрировал 223 пары приезжих. На втором месте Симферополь и его район — 200 пар гостей. А замыкает тройку лидеров Ялта — 190 пар молодоженов, отправившихся в свадебное путешествие в Крым. Интересно, что даже в Джанкое, далеком от моря, гор и других завораживающих локаций, под венец пошли более 30 пар россиян, приехавших на полуостров. Показательно также, что география вступающих в брак пар охватывает почти всю Россию, от Сахалина до Ленинградской области.