Крым переживает бум свадебного туризма

По данным министерства юстиции Крыма, 28 — 30 процентов всех браков, заключаемых в республике, приходится на гостей региона. Сегодня можно говорить о «свадебном туризме» как о явлении, стремительно набирающем популярность среди россиян.
— Пик свадебного сезона приходится на август-сентябрь, однако полуостров пользуется спросом круглый год. Наиболее популярными локациями для торжеств становятся приморские города Ялта, Алушта, Феодосия, Керчь, Саки, Черноморский район, а также исторический Бахчисарай и столица Симферополь, — рассказала первый заместитель министра юстиции Крыма Наталия Пельо.
Абсолютным лидером среди крымских городов по предпочтениям молодоженов из других регионов страны стала Алушта, где городской ЗАГС зарегистрировал 223 пары приезжих. На втором месте Симферополь и его район — 200 пар гостей. А замыкает тройку лидеров Ялта — 190 пар молодоженов, отправившихся в свадебное путешествие в Крым. Интересно, что даже в Джанкое, далеком от моря, гор и других завораживающих локаций, под венец пошли более 30 пар россиян, приехавших на полуостров. Показательно также, что география вступающих в брак пар охватывает почти всю Россию, от Сахалина до Ленинградской области.
Севастополь также не остался в стороне от свадебного бума. Там вошли в моду торжественные церемонии среди виноградных лоз.
— У нас особой популярностью пользуются свадебные торжества на виноградниках, — рассказала начальник отдела Управления туризма правительства города Юлия Качан.
Терруар Севастополя насчитывает 46 виноделен, так что молодоженам не тесно среди холмов, увитых лозами.